Жительница Петербурга перевела аферисту почти 4,5 млн рублей после продажи квартиры

Сотрудники петербургской полиции возбудили уголовное дело о крупном мошенничестве. Пострадавшей является 70-летняя пенсионерка, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.
Потерпевшая рассказала, что с начала зимы ей через мессенджер звонил мужчина, который представлялся следователем. Аферист заявил, что преступник пытается продать квартиру собеседницы, имея якобы на руках доверенность.
Злоумышленник пояснил, что проблем можно избежать, если взять кредиты, а деньги перевести на определенные счета. Женщина поверила ему и отправила более 980 тысяч рублей.
Затем мошенник убедил потерпевшую продать квартиру и снова сделать транзакцию. Жертва осталась без жилья и перевела еще 3,5 миллиона рублей.