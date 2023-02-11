Экс-футболист сборной России Мостовой намерен получить тренерскую лицензию

Бывший игрок «Сельты» и сборной России по футболу Александр Мостовой сообщил, что хочет получить тренерскую лицензию.
Александр Мостовой рассчитывает на спонсорскую помощь для получения тренерской лицензии. Об этом двукратный чемпион СССР рассказал в интервью «РБ Спорт».
«Планирую получать тренерскую лицензию. Если помогут. Материально, если кто-то поможет, ведь это большие деньги. За обучение надо заплатить около 1 млн рублей, а для меня это очень много», — подчеркнул бывший игрок «Сельты».
В настоящее время Мостовой выступает на Кубке легенд. Ежегодный турнир, в котором участвуют звезды мирового футбола, проходит в Москве.