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Боец ВС РФ рассказал о минировании украинскими военными линии фронта в районе Кременной

Армия
Боец ВС РФ рассказал о минировании украинскими военными линии фронта в районе Кременной

Украинские националисты минируют обширные участки фронта на значительную глубину, пытаясь помешать наступлению ВС РФ в районе города Кременная. Об этом рассказал боец разведывательного подразделения российской армии.

Солдаты ВСУ активно используют мины кассетного типа на Кременском направлении в ЛНР, сообщил боец ВС РФ журналистам РИА Новости.

«Большинство дорог заминировано и значительная часть леса тоже. Это немного замедляет скорость продвижения», — отметил российский разведчик.

Ранее стало известно, что за три последних дня российские части продвинулись на два километра вперед в районе Кременной.
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