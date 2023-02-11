Боец ВС РФ рассказал о минировании украинскими военными линии фронта в районе Кременной

Украинские националисты минируют обширные участки фронта на значительную глубину, пытаясь помешать наступлению ВС РФ в районе города Кременная. Об этом рассказал боец разведывательного подразделения российской армии.
Солдаты ВСУ активно используют мины кассетного типа на Кременском направлении в ЛНР, сообщил боец ВС РФ журналистам РИА Новости.
«Большинство дорог заминировано и значительная часть леса тоже. Это немного замедляет скорость продвижения», — отметил российский разведчик.
Ранее стало известно, что за три последних дня российские части продвинулись на два километра вперед в районе Кременной.