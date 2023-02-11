Генконсул Терских рассказал о нежелании японцев приглашать дипломатов из РФ на мероприятия

Российских дипломатов в Японии перестали приглашать на мероприятия в свете охлаждения отношений между Москвой и Токио. Об этом сообщил генеральный консул РФ в Осаке Александр Терских.
В беседе с РИА Новости дипломат отметил, что в предыдущие годы такая тенденция не наблюдалась. Это произошло из-за того, что правительство японского премьера Фумио Кисиды заняло жесткую позицию по отношению к России из-за спецоперации на Украине.
«Нам перестали направлять приглашения на многие мероприятия, куда регулярно звали в предыдущие годы», — отметил Терских.
Генконсул РФ ранее сообщил, что в японском обществе начали прослеживаться «взвешенные суждения» по ситуации на Украине.