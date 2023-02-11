Симоньян рассказала о трудностях, которые принес ей брак с Кеосаяном

Главный редактор RT Маргарита Симоньян призналась, что брак с режиссером Тиграном Кеосаяном принес ей проблемы. Журналистка рассказала о трудностях, с которыми столкнулась после замужества.
Симоньян и Кеосаян фактически живут вместе с 2012 года. Главред RT родила от режиссера двоих дочерей и сына, но брак пара зарегистрировала только весной прошлого года.
По словам журналистки, после формальной свадьбы ничего не изменилось, кроме того, что им приходится менять кучу документов. Супруги до сих пор не решили этот вопрос.
«Непонятно, зачем это было нужно. Никогда не хотела формально выходить замуж, потому что понимала — это ужас, но даже не думала, что такой. Это ужас-ужас-ужас с точки зрения формальных вещей», — посетовала Симоньян в программе Бориса Корчевникова «Жизнь и судьба» на канале «Россия-1».
С точки зрения главреда RT, они с Кеосаяном всегда были в браке. Пара живет с матерью режиссера и с огромной семьей журналистки. Со слов Симоньян, далеко не все узаконенные семьи такие крепкие и правильные, как их.