AG: США накопили гибельный для государственного бюджета долг в 31,5 трлн долларов

Государственный долг США достиг гибельных размеров в 31,5 трлн долларов. Дальнейший его рост грозит федеральному бюджету крахом, однако власти продолжают усугублять проблему новыми тратами и процентными ставками. Рано или поздно страна упрется в стену, предупреждает издание American Greatness.
Неизбежность расплаты за такую политику не вызывает сомнений. Вопрос лишь в том, как долго американское правительство сможет оттягивать свой конец, пока не придет момент платить по счетам.
По словам автора статьи, историки будут чесать в затылках и недоумевать, почему в то время, как долг США раздулся до катастрофических объемов, американцы так зациклились на Украине и гендерной идентичности. Дело в том, что сегодняшние денежные воротилы попросту отказываются соблюдать элементарные правила финансовой дисциплины. Невежество, трусость и коррупция являются причиной роста госдолга до беспрецедентного уровня, угрожающего обрушить цивилизацию, считает обозреватель.