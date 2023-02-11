AG: США накопили гибельный для государственного бюджета долг в 31,5 трлн долларов

По словам автора статьи, историки будут чесать в затылках и недоумевать, почему в то время, как долг США раздулся до катастрофических объемов, американцы так зациклились на Украине и гендерной идентичности. Дело в том, что сегодняшние денежные воротилы попросту отказываются соблюдать элементарные правила финансовой дисциплины. Невежество, трусость и коррупция являются причиной роста госдолга до беспрецедентного уровня, угрожающего обрушить цивилизацию, считает обозреватель.