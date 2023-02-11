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Бомба времен Второй мировой войны весом 250 кг взорвалась в Великобритании

Происшествия
Бомба времен Второй мировой войны весом 250 кг взорвалась в Великобритании

Бомба времен Второй мировой войны сдетонировала на востоке Великобритании. Вес взрывного устройства составил 250 кг, сообщили в полиции графства Норфолк.

Инцидент произошел в городе Грейт-Ярмут в ходе обезвреживания специалистами опасного предмета. Местные жители ощутили звук взрыва и дрожь зданий в радиусе около 24 километров. Информации о пострадавших не поступало.

Бомбу обнаружили во время ремонта газовых труб. Местная полиция огородила территорию, жителей соседних домов эвакуировали, но устройство взорвалось сразу после того, как начались работы по его обезвреживанию. В результате происшествия повреждения получили несколько машин, верхняя часть строительных лесов на мосту и дамба противопаводковой защиты. После детонации людям разрешили вернуться домой.
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