Бомба времен Второй мировой войны весом 250 кг взорвалась в Великобритании

Бомбу обнаружили во время ремонта газовых труб. Местная полиция огородила территорию, жителей соседних домов эвакуировали, но устройство взорвалось сразу после того, как начались работы по его обезвреживанию. В результате происшествия повреждения получили несколько машин, верхняя часть строительных лесов на мосту и дамба противопаводковой защиты. После детонации людям разрешили вернуться домой.