Бомба времен Второй мировой войны весом 250 кг взорвалась в Великобритании

Бомба времен Второй мировой войны сдетонировала на востоке Великобритании. Вес взрывного устройства составил 250 кг, сообщили в полиции графства Норфолк.
Инцидент произошел в городе Грейт-Ярмут в ходе обезвреживания специалистами опасного предмета. Местные жители ощутили звук взрыва и дрожь зданий в радиусе около 24 километров. Информации о пострадавших не поступало.
Бомбу обнаружили во время ремонта газовых труб. Местная полиция огородила территорию, жителей соседних домов эвакуировали, но устройство взорвалось сразу после того, как начались работы по его обезвреживанию. В результате происшествия повреждения получили несколько машин, верхняя часть строительных лесов на мосту и дамба противопаводковой защиты. После детонации людям разрешили вернуться домой.