Спецназ задержал банду мародеров за нападения на грузовики с гуманитарной помощью в Турции

Злоумышленники нападали на грузовики, которые везли пострадавшим гуманитарную помощь. Полицейские констатируют, что мародеры в разных провинциях не гнушаются обворовывать не только магазины, но и разрушенные дома. Иногда их ловят возмущенные жители и почти всегда устраивают самосуд.