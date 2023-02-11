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Спецназ задержал банду мародеров за нападения на грузовики с гуманитарной помощью в Турции

Происшествия
Спецназ задержал банду мародеров за нападения на грузовики с гуманитарной помощью в Турции

В Турции произошло мощное землетрясение. Трагедия спровоцировала рост мародерских банд в стране. Одну из группировок обезвредили бойцы спецназа.

Злоумышленники нападали на грузовики, которые везли пострадавшим гуманитарную помощь. Полицейские констатируют, что мародеры в разных провинциях не гнушаются обворовывать не только магазины, но и разрушенные дома. Иногда их ловят возмущенные жители и почти всегда устраивают самосуд.

Напомним, что в результате подземных толчков в Турции разрушено более 5 тысяч строений. Жертвами стали почти 22 тысячи граждан.
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