Вооруженные силы Мали ликвидировали 123 террориста за последние две недели

Сотрудники DIRPA сообщили, что ВС республики уничтожили 123 террориста и заключили под стражу еще 35 радикалов. Кроме того, военнослужащие конфисковали более 100 единиц различного оружия и боеприпасов к ним, а также некоторое количество транспортных средств.