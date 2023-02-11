Вооруженные силы Мали ликвидировали 123 террориста за последние две недели

Бамако, 11 февраля. Управление по связям с общественностью Вооруженных сил Мали (DIRPA) опубликовало отчет об успехах национальной армии.
Сотрудники DIRPA сообщили, что ВС республики уничтожили 123 террориста и заключили под стражу еще 35 радикалов. Кроме того, военнослужащие конфисковали более 100 единиц различного оружия и боеприпасов к ним, а также некоторое количество транспортных средств.
В общей сложности Вооруженные силы Мали (FAMa) провели 11 воздушно-десантных операций, 16 наступательных и разведывательных миссий, а также нанесли 12 артиллерийских и авиаударов. В дополнение к этому они организовали постоянное воздушное наблюдение в нескольких районах.
Тренировки с российскими инструкторами, которых иностранные СМИ связывают с ЧВК «Вагнер», помогли бойцам FAMa стать более эффективными в борьбе с бандформированиями. При консультативной поддержке отечественных специалистов правительственные войска отразили нападение радикалов на КПП в городе Нара Сахельского района.
Ранее ВС Мали зачистили территорию вокруг населенного пункта Мопти от боевиков. Солдаты уничтожили 34 террориста, а также конфисковали у них оружие и амуницию.