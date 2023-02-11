Потом будет НАТО: военный эксперт Игорь Коротченко про цели Запада на Украине

Если автор материала прав, то все те слова, что до сих пор Запад транслировал в инфопространство попросту ничего не значат: потому что для него смысл конфликта на Украине — не дать развиться конкурентам. Потому что реализованные преимущества других государств обнулят их собственные преимущества. И значит, цель Запада держать под пятой весь остальной мир.