Американское издание 19FortyFive, по сути, признало, что украинцы гибнут, чтобы выиграть для Европы время на восстановление ВПК стран содружества. И на этом пути Украина не должна проиграть, пишет автор публикации, потому что тогда Россия, Китай и другие страны «наберутся смелости использовать свое преимущество. Главный редактор журнала «Национальная оборона», военный эксперт Игорь Коротченко считает, что это не новость. И что после Украины будет НАТО.
За 30 лет после падения Советского Союза европейские арсеналы устарели, а нового оружия в ЕС практически не производили. К настоящему моменту, считают авторы 19FortyFive, ясно, что украинцы выигрывают время для остальной Европы, чтобы возместить ущерб, нанесенный их вооруженным силам тремя десятилетиями разоружения. Украина борется за европейскую и трансатлантическую безопасность, считают американцы.
Если автор материала прав, то все те слова, что до сих пор Запад транслировал в инфопространство попросту ничего не значат: потому что для него смысл конфликта на Украине — не дать развиться конкурентам. Потому что реализованные преимущества других государств обнулят их собственные преимущества. И значит, цель Запада держать под пятой весь остальной мир.
По мнению Игоря Коротченко, в этом точно ничего нового нет, никаких откровений для нас американский портал не делает.
«Ну, очевидно же: идет глобальное противоборство России и Запада. Украина используется как только первый этап этого противоборства. Уже давно все понятно, в какой ситуации они находятся: Украина — первый этап противостояния, второй этап конфликта — это будет НАТО», — подчеркнул собеседник ФАН.
Ранее Игорь Коротченко заподозрил США в помощи Тайваню при создании ракет для сдерживания Китая.