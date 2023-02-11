Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Потом будет НАТО: военный эксперт Игорь Коротченко про цели Запада на Украине

Политика
Потом будет НАТО: военный эксперт Игорь Коротченко про цели Запада на Украине

Американское издание 19FortyFive, по сути, признало, что украинцы гибнут, чтобы выиграть для Европы время на восстановление ВПК стран содружества. И на этом пути Украина не должна проиграть, пишет автор публикации, потому что тогда Россия, Китай и другие страны «наберутся смелости использовать свое преимущество. Главный редактор журнала «Национальная оборона», военный эксперт Игорь Коротченко считает, что это не новость. И что после Украины будет НАТО.

За 30 лет после падения Советского Союза европейские арсеналы устарели, а нового оружия в ЕС практически не производили. К настоящему моменту, считают авторы 19FortyFive, ясно, что украинцы выигрывают время для остальной Европы, чтобы возместить ущерб, нанесенный их вооруженным силам тремя десятилетиями разоружения. Украина борется за европейскую и трансатлантическую безопасность, считают американцы.

Если автор материала прав, то все те слова, что до сих пор Запад транслировал в инфопространство попросту ничего не значат: потому что для него смысл конфликта на Украине — не дать развиться конкурентам. Потому что реализованные преимущества других государств обнулят их собственные преимущества. И значит, цель Запада держать под пятой весь остальной мир.

По мнению Игоря Коротченко, в этом точно ничего нового нет, никаких откровений для нас американский портал не делает.

Потом будет НАТО: военный эксперт Игорь Коротченко про цели Запада на Украине
«Ну, очевидно же: идет глобальное противоборство России и Запада. Украина используется как только первый этап этого противоборства. Уже давно все понятно, в какой ситуации они находятся: Украина — первый этап противостояния, второй этап конфликта — это будет НАТО», — подчеркнул собеседник ФАН.

Ранее Игорь Коротченко заподозрил США в помощи Тайваню при создании ракет для сдерживания Китая.
Украина евросоюз армия впк запад спецоперация россии на украине игорь коротченко
Военкоры ФАН
Лучшие в аду