Посол Мелик-Багдасаров отметил высокий потенциал газовых проектов России и Венесуэлы

По его словам, хорошим потенциалом обладают как уже работающие в сфере нефтедобычи совместные компании, так и инициативы в газовой отрасли, которые сейчас конкретизируются. Каракас неоднократно заявлял на различных уровнях, что для него на данный момент основная задача заключается в обеспечении условий для наращивания производительности нефтегазовой отрасли страны, уточнил Мелик-Багдасаров.