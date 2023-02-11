Посол Мелик-Багдасаров отметил высокий потенциал газовых проектов России и Венесуэлы

Действующие российско-венесуэльские предприятия по добыче нефти и будущие газовые проекты двух стран имеют высокий потенциал развития. Приоритетом южноамериканской республики является увеличение собственной производительности, отметил в беседе с РИА Новости посол России в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров.
По его словам, хорошим потенциалом обладают как уже работающие в сфере нефтедобычи совместные компании, так и инициативы в газовой отрасли, которые сейчас конкретизируются. Каракас неоднократно заявлял на различных уровнях, что для него на данный момент основная задача заключается в обеспечении условий для наращивания производительности нефтегазовой отрасли страны, уточнил Мелик-Багдасаров.
Вице-премьер Александр Новак ранее рассказал, что Россия и Венесуэла реализуют пять совместных проектов в энергетической сфере. Сотрудничество государств на этом направлении только расширяется, в том числе в газовой отрасли.