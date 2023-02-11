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Большая часть Астрахани осталась без воды и света из-за аварии

Общество
Большая часть Астрахани осталась без воды и света из-за аварии

Левобережная часть Астрахани осталась без света и воды, заявили в пресс-службе городской мэрии.

Свет в домах горожан пропал в результате аварии, причина которой пока не установлена. В связи с этим приостановлена работа левобережных очистных сооружений водозабора. Постепенно объекты переходят на штатный режим работы.

«В ближайшее время подача воды и электроэнергии абонентам левобережной части Астрахани будет полностью восстановлена», — добавили в мэрии, пишет ТАСС.

Всего в Астрахани проживает более 450 тысяч человек. Из них порядка 400 тысяч — на левом берегу Волги. Проблемы с водой наблюдаются в Кировском, Советском и Ленинском районах.
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