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Мэр Ясиноватой Шевченко сообщил о разрушении около 2 тысяч объектов из-за обстрелов ВСУ

Армия
Мэр Ясиноватой Шевченко сообщил о разрушении около 2 тысяч объектов из-за обстрелов ВСУ

Обстрелы со стороны украинских боевиков привели к разрушению около 2 тысяч объектов в городе Ясиноватая, расположенном в Донецкой Народной Республике. Такое заявление в эфире телеканала «Россия-24» сделал мэр населенного пункта Андрей Шевченко.

Население города Ясиноватая, который находится в пяти километрах от административного центра региона, составляет более 30 тысяч человек. Здесь находится крупный железнодорожный узел, из-за чего населенный пункт с самого начала конфликта стал целью Вооруженных сил Украины.

«В течение этого года у нас разрушено порядка 2 тысяч объектов в городе Ясиноватой», — подчеркнул Шевченко.

Меж тем председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил об активизации украинской артиллерии на Запорожском направлении. По его словам, в последние несколько дней противник начал гораздо чаще обстреливать территорию области.
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