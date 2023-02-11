Эрдоган заявил о 21 848 погибших при мощном землетрясении в Турции

Количество граждан, ставших жертвами сокрушительного землетрясения в Турции, увеличилось до 21 848. Об этом сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.
Согласно последним данным, ранения и травмы различной степени тяжести получили 80 104 человека. Пострадавшим оказывают медицинскую помощь по мере возможности.
Стихийное бедствие затронуло десять провинций Турции. Спасатели продолжают разбирать завалы. В поисковых мероприятиях также задействованы сотрудники МЧС РФ. В стране объявили общенациональный траур.