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Эрдоган заявил о 21 848 погибших при мощном землетрясении в Турции

Происшествия
Эрдоган заявил о 21 848 погибших при мощном землетрясении в Турции

Количество граждан, ставших жертвами сокрушительного землетрясения в Турции, увеличилось до 21 848. Об этом сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

Согласно последним данным, ранения и травмы различной степени тяжести получили 80 104 человека. Пострадавшим оказывают медицинскую помощь по мере возможности.

Стихийное бедствие затронуло десять провинций Турции. Спасатели продолжают разбирать завалы. В поисковых мероприятиях также задействованы сотрудники МЧС РФ. В стране объявили общенациональный траур.
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