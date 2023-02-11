«Исключительно во время боя»: Пригожин объяснил, как ЧВК «Вагнер» отомстит украинским военным

Ранее в Сети появилась видеозапись, на которой запечатлен расстрел российских пленных, а именно бойцов ЧВК «Вагнер», со стороны ВСУ. Представители Организации Объединенных Наций назвали эти кадры подлинными. Они выразили министру обороны Украины обеспокоенность в связи с жестоким обращением с пленными россиянами.