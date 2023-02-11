«Исключительно во время боя»: Пригожин объяснил, как ЧВК «Вагнер» отомстит украинским военным

Бойцы ЧВК «Вагнер» во время боя отомстят ВСУ за расстрел российских военнопленных. Об этом заявил предприниматель Евгений Пригожин.
Ранее в Сети появилась видеозапись, на которой запечатлен расстрел российских пленных, а именно бойцов ЧВК «Вагнер», со стороны ВСУ. Представители Организации Объединенных Наций назвали эти кадры подлинными. Они выразили министру обороны Украины обеспокоенность в связи с жестоким обращением с пленными россиянами.
Журналисты поинтересовались, какой ответ последует от ЧВК «Вагнер» после убийства ее бойцов.
«Мы, безусловно, будем мстить, но исключительно законными с точки зрения войны методами и уничтожать еще большее количество врагов. Однако, если вы спрашиваете меня, будем ли мы расстреливать украинских военнопленных, то нет. ЧВК «Вагнер» уничтожает врагов исключительно во время боя. Расстреливать необходимо предателей», — подчеркнул предприниматель.
Евгений Пригожин ранее дал интервью руководителю проекта WarGonzo и сообщил, что у бойцов ЧВК «Вагнер» наблюдается повышенное чувство справедливости. По его словам, главным является то, что «музыканты» выполняют поставленные перед ними задачи.