Дефицит торгового баланса Великобритании вырос до рекордного уровня

Как сообщает Управление национальной статистики (ONS), небывалый дефицит торговли обусловлен рекордным уровнем импорта из ЕС в 82 млрд фунта стерлингов. Только в декабре он вырос на 3,8% — до 28,5 млрд фунтов стерлингов в связи с увеличением закупки машин и транспортного оборудования. Объем экспорта составил 49,2 млрд фунтов стерлингов.