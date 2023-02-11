Дефицит торгового баланса Великобритании вырос до рекордного уровня

Лондон, 11 февраля. Дефицит торгового баланса Великобритании с Европейским союзом увеличился до рекордного уровня в последнем квартале 2022 года из-за роста импорта из блока. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
По официальным данным, дефицит баланса торговли товарами увеличился до 32,9 млрд фунтов стерлингов за три месяца до декабря — это рекордный показатель с начала подсчета в 1997 году.
Как сообщает Управление национальной статистики (ONS), небывалый дефицит торговли обусловлен рекордным уровнем импорта из ЕС в 82 млрд фунта стерлингов. Только в декабре он вырос на 3,8% — до 28,5 млрд фунтов стерлингов в связи с увеличением закупки машин и транспортного оборудования. Объем экспорта составил 49,2 млрд фунтов стерлингов.
«Брекзит по-прежнему является важной частью картины, поскольку он продолжает сдерживать экспорт. В реальном выражении экспорт товаров из Великобритании был на 9,4% ниже уровня 2018 года, до того как Brexit и COVID-19 повлияли на данные», — отметила старший экономист Pantheon Macroeconomics Габриэлла Диккенс.
Ответственная за политику Банка Англии Кэтрин Манн заявила ранее, что Брекзит усугубляет кризис стоимости жизни в Великобритании и ситуацию с инфляцией.
По данным ONS, баланс общей торговли товарами и услугами со всем миром также упал до рекордно низкого уровня — 11,4 млрд фунтов стерлингов в декабре отчасти из-за более высоких цен на газ.
По данным Управления национальной статистики от декабря 2022 года, доходы британских домохозяйств сокращались четыре квартала подряд, из-за чего уровень жизни населения достиг рекордно низкой отметки. Великобритания является единственной страной Большой семерки, уровень ВВП которой меньше допандемийного уровня. Экономисты ожидают дальнейшего сокращения экономики в 2023 году.