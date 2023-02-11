Рэпер Macan возглавил рейтинг популярности в социальной сети ЯRUS

Большую популярность у слушателей получил исполнитель электронной танцевальной музыки Emmett Zetto. У него вторая строчка в рейтинге. Снова третья Елена Садовская со значительным отставанием от лидера хит-парада. За ней расположилась этно-певица SOLOMEYA, которая пока представлена в сервисе всего тремя треками. Популярный ди-джей Dmitriy Rs выложил в ЯRUS.Музыку больше ста треков, но в начале года у него не так много слушателей – только пятая строчка в рейтинге.