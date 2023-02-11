Рэпер Macan возглавил рейтинг популярности в социальной сети ЯRUS

Композицию «Пополам» российского рэп-исполнителя Macan чаще всего слушают в сервисе ЯRUS.Музыка. Среди самых популярных жанров в начале 2023 года лидируют популярная и танцевальная музыка. Какие еще исполнители и альбомы вошли в топ у пользователей приложения, узнаем из статьи.
Топ-5 треков
Из более чем 20 тысяч композиций, размещенных в сервисе ЯRUS.Музыка, пользователи сделали выбор в пользу Андрея Косолапова. Трек исполнителя под творческим псевдонимом Macan в дуэте с Branya значительно превзошел песню Юланы в «Ритме ночи», которая стала второй в хит-параде.
Одна из самых популярных авторов в соцсети ЯRUS Елена Садовская в начале года сдала свои позиции. Число прослушиваний ее самой популярной композиции «Ай яй яй» позволило победителю международного конкурса «Золотое перо Руси-2022» занять только третью строчку рейтинга.
На четвертой позиции трек «Новый Год» от стремительно ворвавшегося в хит-парад проекта NazTars. Дуэт Аслана Чарказяна с поп-звездой 90-х годов Ириной Салтыковой «Пятница» замкнул пятерку самых популярных мелодий в сервисе ЯRUS.Музыка.
Топ-5 исполнителей
Певица Юлана более чем в три раза превосходит автора лучшего трека Macan по общему количеству прослушанных мелодий из профиля исполнителя, хотя в музыкальной витрине приложения у Юланы выложено всего девять треков.
Большую популярность у слушателей получил исполнитель электронной танцевальной музыки Emmett Zetto. У него вторая строчка в рейтинге. Снова третья Елена Садовская со значительным отставанием от лидера хит-парада. За ней расположилась этно-певица SOLOMEYA, которая пока представлена в сервисе всего тремя треками. Популярный ди-джей Dmitriy Rs выложил в ЯRUS.Музыку больше ста треков, но в начале года у него не так много слушателей – только пятая строчка в рейтинге.
Топ-5 альбомов
В пятерке самых популярных альбомов на первой позиции «Краденое счастье» Елены Садовской. Дальше расположился «Я знаю точно, что ты придешь!» Андрея Вранского. Почти одинаковое число слушателей у D-V-R music от одноименного проекта и рэпера Масаn со сборником «Пополам». Пятерку замыкает релиз «Подари мне рассвет» Виталия Лиходеда.
Музыкальные жанры
Пользователи ЯRUS отдают заметное предпочтение популярной музыке, которую слушает каждый пятый. Около 14% аудитории приходится на танцевальное направление. Роком интересуется почти 12% меломанов. Почти 10% приходится на электронную музыку. Поклонники русского шансона набирают 8,5%. Хип-хоп (6,7%) и рэп (5,6%) следующие в списке. У альтернативной и инди-музыки примерно по 3% поклонников в приложении. У остальных 18 жанров, представленных в проекте, значительно меньше приверженцев.
ЯRUS.Музыка — это площадка, открытая для исполнителей любого уровня и стиля. Всего только за полгода в сервис загрузили более 7,5 тысячи музыкальных альбомов с почти 20 тысячами треков. На платформе размещаются как популярные, так и независимые музыканты. Сервис ЯRUS.Музыка постоянно развивается. После ребрендинга регистрироваться и добавлять свои треки в каталог стало еще проще.