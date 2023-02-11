Игроки французского «ПСЖ» заболели кишечной инфекцией

Футболисты «Пари Сен-Жермен» заразились кишечным вирусом перед матчем 23-го тура чемпионата Франции.
Заболевание кишечника было выявлено у нескольких футболистов основного состава «ПСЖ» перед игрой 23-го тура Лиги 1 с «Монако». Об этом сообщили журналисты издания RMC Sport. По их информации, игроки парижского клуба пожаловались врачам на рвоту, боли в животе, а также повышенную утомляемость. В «ПСЖ» пока не подтверждали факт заражения футболистом кишечным вирусом.
Матч парижского клуба с «Монако» пройдет 11 февраля. Центральная встреча 23-го тура чемпионата Франции начнется в 19 часов по московскому времени.