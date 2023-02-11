Конгрессмен Пол Госар призвал США не разжигать еще больше конфликт на Украине

Американская политика не должна провоцировать продолжение бессмысленного конфликта на Украине. Об этом заявил член Конгресса США от республиканцев Пол Госар.
В разговоре с РИА Новости политик отметил, что Вашингтон вместе с другими странами должны искать мирное решение образовавшегося кризиса, который приводит к смертям и разрушениям. Эскалация конфликта может угрожать не только Москве и Киеву, но и остальному миру.
«США не должны способствовать продолжению ненужной войны и росту числа убитых. Нынешнее положение вещей несостоятельно, пусть к миру давно назрел», — подчеркнул парламентарий.
Ранее сообщалось, что экс-президент США Дональд Трамп заявил о способности урегулировать украинский конфликт за одни сутки.