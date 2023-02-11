Конгрессмен Пол Госар призвал США не разжигать еще больше конфликт на Украине

В разговоре с РИА Новости политик отметил, что Вашингтон вместе с другими странами должны искать мирное решение образовавшегося кризиса, который приводит к смертям и разрушениям. Эскалация конфликта может угрожать не только Москве и Киеву, но и остальному миру.