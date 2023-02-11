Фото дочери Умы Турман опубликовали на обложке итальянского модного журнала

Дочь звезды фильма «Убить Билла» Умы Турман, актриса и певица Майя Хоук, снялась для модного журнала. Фото 24-летней знаменитости опубликовали на обложке итальянского издания D la Repubblica.
Хоук опубликовала в соцсетях кадры фотосессии для журнала и снимок с обложки. На нем актриса позирует в желтом кожаном кресле полулежа.
Для съемки знаменитость нарядили в одежду бренда Prada. Дочь Турман фотографировалась в салатовом топе и лиловой юбке с разрезом. Снимки сделал фотограф Грегори Харрис.
Хоук призналась, что съемка далась ей непросто. Во время фотосессии актриса, по ее словам, чувствовала себя паршиво, поскольку у нее был жар.
«Большое спасибо всем тем людям, благодаря которым это выглядит так, будто у меня есть пульс и индивидуальность», — написала знаменитость.
Напомним, Турман родила дочь в браке с актером Итаном Хоуком. Они развелись в 2005 году. У Майи Хоук также есть родной брат.
Дочь звездной пары дебютировала как актриса в роли Джо Марч в мини-сериале «Маленькие женщины». Многие зрители знают молодую артистку по роли Робин Бакли из сериала «Очень странные дела». Кроме того, Хоук записала два студийных альбома как певица.
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