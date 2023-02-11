Решетников рассказал об оптимистичных прогнозах развития экономики России в 2023 году

Глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что в 2023 году ожидается более оптимистичный сценарий экономического развития страны по сравнению с предыдущими прогнозами. Об этом он рассказал в ходе рабочей поездки в Уфу.
Как отметил глава ведомства, ему бы не хотелось предвосхищать итоговые оценки Федеральной службы государственной статистики. Тем не менее показатели экономического снижения по предыдущему году оказались «существенно меньше» ожидаемых, подчеркнул Решетников.
«Оценки, которые мы делаем на этот год, они более оптимистичные, чем нам казалось», — добавил министр.
В пятницу, 10 февраля, глава Центрального Банка Эльвира Набиуллина провела пресс-конференцию и оценила состояние российской экономики. По ее словам, показатели начнут расти в середине текущего года.