Россия рассмотрит послабления для организаторов выездного туризма в Белоруссию

Власти РФ изучат инициативу туристического бизнеса об уменьшении размера страхового вознаграждения и финансового обеспечения для местных туроператоров, занимающихся выездным туризмом в Белоруссию.
Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников на встрече с туристическим бизнесом Башкирии. Между двумя странами теплые отношения и растет турпоток, в связи с чем такое решение действительно может быть принято, передает его слова пресс-служба ведомства.
Министр также отметил, что ведется активная работа по реализации союзной программы по синхронизации законодательства в области туризма. Речь идет о гармонизации госпрограмм двух стран, унификации норм о деятельности экскурсоводов и гидов-переводчиков, и других положениях.