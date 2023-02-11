Россия рассмотрит послабления для организаторов выездного туризма в Белоруссию

Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников на встрече с туристическим бизнесом Башкирии. Между двумя странами теплые отношения и растет турпоток, в связи с чем такое решение действительно может быть принято, передает его слова пресс-служба ведомства.