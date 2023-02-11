Десятки тысяч парижан вышли на акцию протеста против пенсионной реформы

Жители французской столицы вышли на очередную общенациональную демонстрацию против повышения пенсионного возраста до 64 лет. К акции присоединились десятки тысяч человек, сообщил корреспондент РИА Новости.
Люди вышли на улицы Парижа с плакатами, на которых изображены лозунги против политики президента Эммануэля Макрона. При этом в какой-то момент в городе начались беспорядки — активисты принялись крушить витрины магазинов и провоцировать сотрудников правоохранительных органов.
Меж тем Главное управление гражданской авиации Франции предупредило о задержке и отмене рейсов в столичном аэропорту Орли. Соответствующее заявление появилось в Twitter-аккаунте организации.
Перебои в работе аэропорта спровоцировала забастовка диспетчеров, также не согласных с пенсионной реформой. В целом, 11 февраля в республике прошло четыре акции протеста против решения Елисейского дворца.
В пятницу в центре Парижа состоялась демонстрация фермеров, недовольных запретом на использование пестицидов. Движение в городе было парализовано из-за появившихся на дорогах тракторов.