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Десятки тысяч парижан вышли на акцию протеста против пенсионной реформы

Общество
Десятки тысяч парижан вышли на акцию протеста против пенсионной реформы

Жители французской столицы вышли на очередную общенациональную демонстрацию против повышения пенсионного возраста до 64 лет. К акции присоединились десятки тысяч человек, сообщил корреспондент РИА Новости.

Люди вышли на улицы Парижа с плакатами, на которых изображены лозунги против политики президента Эммануэля Макрона. При этом в какой-то момент в городе начались беспорядки — активисты принялись крушить витрины магазинов и провоцировать сотрудников правоохранительных органов.

Меж тем Главное управление гражданской авиации Франции предупредило о задержке и отмене рейсов в столичном аэропорту Орли. Соответствующее заявление появилось в Twitter-аккаунте организации.

Перебои в работе аэропорта спровоцировала забастовка диспетчеров, также не согласных с пенсионной реформой. В целом, 11 февраля в республике прошло четыре акции протеста против решения Елисейского дворца.

В пятницу в центре Парижа состоялась демонстрация фермеров, недовольных запретом на использование пестицидов. Движение в городе было парализовано из-за появившихся на дорогах тракторов.
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