Десятки тысяч парижан вышли на акцию протеста против пенсионной реформы

Люди вышли на улицы Парижа с плакатами, на которых изображены лозунги против политики президента Эммануэля Макрона. При этом в какой-то момент в городе начались беспорядки — активисты принялись крушить витрины магазинов и провоцировать сотрудников правоохранительных органов.