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Повреждение обшивки самолета обнаружили в самарском аэропорту Курумоч

Происшествия
Повреждение обшивки самолета обнаружили в самарском аэропорту Курумоч

Куйбышевская транспортная прокуратура организовала проверку в связи авиационным инцидентом в самарском аэропорту Курумоч. Там специалисты зафиксировали повреждение на обшивке самолета. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

По предварительным данным, Boeing-737 получил повреждения, когда к задней двери подгоняли автотрап. Авиалайнер, который ранее готовили к вылету в Москву, находится на стоянке в ожидании техников.

Для рейса со 160 зарегистрированными пассажирами подготовили резервный борт. Они ждут отправку в аэропорту.
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