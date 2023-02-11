Повреждение обшивки самолета обнаружили в самарском аэропорту Курумоч

Куйбышевская транспортная прокуратура организовала проверку в связи авиационным инцидентом в самарском аэропорту Курумоч. Там специалисты зафиксировали повреждение на обшивке самолета. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.
По предварительным данным, Boeing-737 получил повреждения, когда к задней двери подгоняли автотрап. Авиалайнер, который ранее готовили к вылету в Москву, находится на стоянке в ожидании техников.
Для рейса со 160 зарегистрированными пассажирами подготовили резервный борт. Они ждут отправку в аэропорту.