День волшебных сказок: психолог Суздальцева объяснила, почему важно читать детям книги

11 февраля в России отмечается День волшебных сказок на ночь. Наверняка практически каждому человеку в детстве родители читали добрые книги перед сном. Однако постепенно этому занятию отводится все меньше времени, а зря. Ведь чтение вслух — важная составляющая формирования психики человека, которая формируется с малых лет.