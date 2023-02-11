День волшебных сказок: психолог Суздальцева объяснила, почему важно читать детям книги

11 февраля в России отмечается День волшебных сказок на ночь. Наверняка практически каждому человеку в детстве родители читали добрые книги перед сном. Однако постепенно этому занятию отводится все меньше времени, а зря. Ведь чтение вслух — важная составляющая формирования психики человека, которая формируется с малых лет.
Психолог Людмила Суздальцева рассказала корреспонденту ФАН, что чтение ребенку книг не только помогает сблизиться, но и позволяет соприкоснуться с реалиями, посредством задействования воображения.
«Есть только один способ научить детей читать книжки – читать им вслух. У детей не возникает потребности читать самим, их надо к этому приучать, показывать прекрасный мир сказок и выдуманных историй», – рассказала специалист.
Чтение детям книг на ночь — это больше про близость ребенка и родителя. Ведь даже взрослым людям знакомо чувство, когда хочется почитать книгу или посмотреть фильм вместе с кем-то.
«Мы так часто учим наших детей, ругаем или заботимся о них, а когда есть возможность побыть вместе просто для удовольствия? Вместе над чем-то посмеяться или погрустить? Поэтому чтение книг — это прежде всего время для того, чтобы побыть вместе со своим ребенком. Это приятная деятельность, ощущение совместности в семье», – объяснила Людмила Суздальцева.
Кроме того, чтение художественной литературы помогает обсуждать с ребенком более сложные вещи, отметила психолог. Ведь не любую тему можно поднять за завтраком, а когда читаешь что-то – можно поговорить, например, о том, как люди справляются с различными жизненными ситуациями.
«Важно помнить, что для нашего мозга не имеет значения, происходят события в реальности или это нечто воображаемое. Поэтому знакомство с воображаемыми переживаниями в книге также развивают психику, как и события в обычной жизни. При чтении книг у нас появляется возможность прикоснуться к чьим-то переживаниям и узнать, как люди, сталкиваясь с жизненными сложностями, преодолевают их и живут дальше. Это очень важный опыт в жизни каждого человека», — заключила психолог.
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