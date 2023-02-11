Беременная Надежда Ангарская рассказала, как точно не назовет будущего малыша

Звезда шоу Comedy Woman Надежда Ангарская высказалась об имени будущего ребенка. Беременная артистка рассказала, как точно не назовет малыша.
Ангарская устроила сеанс общения с подписчиками и предложила задавать ей вопросы в соцсетях. Актрисе поступил не один вопрос, касающийся имени будущего ребенка.
Знаменитость не стала отвечать, как назовет малыша. Либо она еще не определилась с именем, либо просто не хочет его раскрывать. Зато звезда Comedy Woman перечислила имена, которые исключила из списка вариантов.
«Точно не Игорь, не Олег и не Валера», — поделилась Ангарская.
Напомним, артистка ждет ребенка от тренера по футболу Николая Федчука. Знаменитость водила к нему на занятия сына от первого брака.
Звезда была замужем за Раедом Бани, который родом из Иордании. Осенью 2015 года она родила сына, мальчика назвали Давидом. Весной 2019 года Ангарская развелась с супругом.