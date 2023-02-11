Более пяти миллионов сирийцев могут оказаться бездомными из-за мощного землетрясения

Порядка пяти миллионов жителей Сирии могут остаться без крыши над головой из-за разрушительного землетрясения, сообщили в Организации объединенных наций.
Представители ООН отметили, что жители Сирии и до катаклизма страдали из-за вынужденных переездов, вызванных боевыми действиями. Сейчас людям придется искать новые дома совсем по другой причине.
Жертвами мощных подземных толчков стали более 3,5 тысячи человек. Экстренные службы и волонтеры продолжают поисково-спасательные работы, поэтому точное число пострадавших пока не известно.
Раненых принимают в 16 местных больницах. ВОЗ уже доставила в сирийские госпитали необходимые медикаменты.