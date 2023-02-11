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Более пяти миллионов сирийцев могут оказаться бездомными из-за мощного землетрясения

Общество
Более пяти миллионов сирийцев могут оказаться бездомными из-за мощного землетрясения

Порядка пяти миллионов жителей Сирии могут остаться без крыши над головой из-за разрушительного землетрясения, сообщили в Организации объединенных наций.

Представители ООН отметили, что жители Сирии и до катаклизма страдали из-за вынужденных переездов, вызванных боевыми действиями. Сейчас людям придется искать новые дома совсем по другой причине.

Жертвами мощных подземных толчков стали более 3,5 тысячи человек. Экстренные службы и волонтеры продолжают поисково-спасательные работы, поэтому точное число пострадавших пока не известно.

Раненых принимают в 16 местных больницах. ВОЗ уже доставила в сирийские госпитали необходимые медикаменты.
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