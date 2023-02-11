Снесенные здания в Мариуполе переработают в бетонную крошку для дорожного покрытия

Какая судьба ждет непригодные для восстановления здания в Мариуполе, рассказал директор муниципального предприятия «Коммунальник» Дмитрий Хаджинов.
Снесенные объекты начали перерабатывать в бетонную крошку, которая впоследствии пригодится в дорожном строительстве. Речь идет о зданиях, неподлежащих восстановлению из-за снижения прочности стройматериалов и несущих конструкций, отмечает РИА Новости.
«Министерство строительства России передало нам четыре дробильных установки и четыре установки «Грохот» для разделения бетона на четыре фракции», — рассказал Дмитрий Хаджинов.
Также в Мариуполь передали мобильную шредерную установку. На выделенном для этих целей полигоне находится примерно 2,5 миллиона тонн строительного мусора. Он занимает около 37 гектаров.