Читатели британского издания Daily Mail высмеяли американского президента Джо Байдена, собравшегося совершить рабочий визит в Польшу.
В Белом доме уже сообщили, что глава государства планирует посетить Варшаву в годовщину начала российской спецоперации на Украине. Многих пользователей Сети заинтересовало, намерен ли Байден совершить визит в Киев, пишет «ПолитРоссия».
Простые британцы иронично подметили, что поездка в Польшу уже стала большим удивлением для пожилого американского лидера.
«"Добро пожаловать в Польшу, господин президент". "Польша? Я думал, что еду в Портленд"», — посмеялся над Байденом один из читателей.
Комментаторы также считают, что если президент США совершит поездку на Украину, то против него могут устроить провокацию киевские националисты.
«Если на границе есть лестница, джоэменция никогда не перейдет ее», — пошутили юзеры.
Ранее сообщалось, что Байден посетит Польшу с 20 по 22 февраля, где проведет переговоры со своим коллегой Анджеем Дудой.