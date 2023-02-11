Международная редакция Федерального агентства новостей сообщает о ситуации, сложившейся в Донбассе к этому часу.
Донецкая Народная Республика
В районе Донецка армия РФ попыталась продвинуться к Парасковиевке. С помощью артиллерии она нанесла удары по укрепленным позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Красногоровке и Авдеевке. Вдоль всей линии соприкосновения стороны продолжают обмен артиллерийскими обстрелами.
Следственный комитет РФ предпримет соответствующие юридические действия в отношении украинских военнослужащих, причастных к преступлениям против мирных жителей Мариуполя. Член националистического полка «Азов»✱ (запрещен в РФ) с позывным Псих раскрыл информацию о жестоких действиях, совершенных украинскими боевиками против горожан. На видеокамеру он рассказал о расстрелах гражданских и о поджоге школы с детьми внутри.
Тем временем врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что ВСУ явно пытаются отыгрываться на мирном населении, усиливая обстрелы гражданской инфраструктуры. Также систематическими стали случаи применения химического оружия противника, которое тот сбрасывает с беспилотников.
Луганская Народная Республика
На Луганском направлении ВС РФ предприняли атаку из Дибровы в сторону Заречного, а также в районе Стельмаховки. Севернее происходили штурмовые действия под Масютовкой, но безрезультатно. ВСУ борются за удержание плацдарма на восточном берегу Оскола в Грязновке.
Кроме того, разведчики Западного военного округа (ЗВО) продвинулись на два километра в течение последних суток в районе Кременной.
«Значительная территория леса была зачищена», — уточнил разведчик ЗВО.
Тем временем представители движения «Общероссийский народный фронт» доставили бойцам артиллерийских подразделений коллиматорный прицел, тепловизор, квадрокоптер, медицинские сумки и продукты.
- ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация