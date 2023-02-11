События в Донбассе к 16:00 11 февраля: продвижение ВС России под Кременной, ВСУ применяют химоружие

Следственный комитет РФ предпримет соответствующие юридические действия в отношении украинских военнослужащих, причастных к преступлениям против мирных жителей Мариуполя. Член националистического полка «Азов»✱ (запрещен в РФ) с позывным Псих раскрыл информацию о жестоких действиях, совершенных украинскими боевиками против горожан. На видеокамеру он рассказал о расстрелах гражданских и о поджоге школы с детьми внутри.