Москвичей предупредили о резком ухудшении погоды в ближайшие часы

В скором времени на город обрушатся метель и сильный порывистый ветер до 18 метров в секунду. После 17:00 на дорогах возможен накат. Прирост осадков может составить до восьми сантиметров, приводит слова Бирюков Telegram-канал комплекса городского хозяйства.