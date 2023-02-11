Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Москвичей предупредили о резком ухудшении погоды в ближайшие часы

Общество
Москвичей предупредили о резком ухудшении погоды в ближайшие часы

Резкое ухудшение погодных условий ожидается в Москве в ближайшие часы, предупредил заместитель мэра столицы Петр Бирюков.

В скором времени на город обрушатся метель и сильный порывистый ветер до 18 метров в секунду. После 17:00 на дорогах возможен накат. Прирост осадков может составить до восьми сантиметров, приводит слова Бирюков Telegram-канал комплекса городского хозяйства.

Службы столицы переведены в режим повышенной готовности в связи с неблагоприятным прогнозом. Власти Москвы призывают горожан в непогоду быть предельно внимательными и аккуратными на дорогах.
москва Погода снег Ветер
Военкоры ФАН
Лучшие в аду