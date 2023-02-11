Москвичей предупредили о резком ухудшении погоды в ближайшие часы

Резкое ухудшение погодных условий ожидается в Москве в ближайшие часы, предупредил заместитель мэра столицы Петр Бирюков.
В скором времени на город обрушатся метель и сильный порывистый ветер до 18 метров в секунду. После 17:00 на дорогах возможен накат. Прирост осадков может составить до восьми сантиметров, приводит слова Бирюков Telegram-канал комплекса городского хозяйства.
Службы столицы переведены в режим повышенной готовности в связи с неблагоприятным прогнозом. Власти Москвы призывают горожан в непогоду быть предельно внимательными и аккуратными на дорогах.