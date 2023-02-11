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Скончалась раненая сотрудница попавшей под удар ВСУ больницы в Первомайске

Происшествия
Скончалась раненая сотрудница попавшей под удар ВСУ больницы в Первомайске

Сотрудница больницы в Первомайске, попавшей под обстрел со стороны ВСУ в Новый Год, скончалась от полученных ранений. Медики более месяца боролись за жизнь пострадавшей. Об этом рассказал мэр города Сергей Калягин в своем Telegram-канале.

«Из-за действий преступного киевского режима еще один несовершеннолетний ребенок из города Первомайска остался без матери», — говорится в сообщении.

Украинские военные атаковали медучреждение вечером 31 декабря. Тогда погибли шесть человек, среди которых были как работники, так и пациенты.
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