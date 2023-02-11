Скончалась раненая сотрудница попавшей под удар ВСУ больницы в Первомайске

Сотрудница больницы в Первомайске, попавшей под обстрел со стороны ВСУ в Новый Год, скончалась от полученных ранений. Медики более месяца боролись за жизнь пострадавшей. Об этом рассказал мэр города Сергей Калягин в своем Telegram-канале.