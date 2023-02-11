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Жители Тюмени пожаловались на рекламу секс-шопа с портретом Толстого в маршрутках

Общество
Жители Тюмени пожаловались на рекламу секс-шопа с портретом Толстого в маршрутках

Один из магазинов для взрослых решил разместить свою рекламу в общественном транспорте в Тюмени. Местным жителям это крайне не понравилось, обострил ситуацию еще и портрет русского писателя Льва Толстого на постерах.

Владельцы секс-шопа сделали лицом своей рекламы Толстого, переработав известный мем, где писатель в нецензурной форме высмеивает желание человека казаться значительнее, чем есть. Тюменцев возмутила подобная реклама в маршрутках, где ездят дети.

«На словам мы Лев толстой, и на деле тоже есть, что показать», — гласил рекламный слоган.

Разгневанные горожане пожаловались в мэрию. После этого специалисты департамента дорожной инфраструктуры и транспорта потребовали от перевозчика убрать из маршруток оскорбительную рекламу.
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