Жители Тюмени пожаловались на рекламу секс-шопа с портретом Толстого в маршрутках

Один из магазинов для взрослых решил разместить свою рекламу в общественном транспорте в Тюмени. Местным жителям это крайне не понравилось, обострил ситуацию еще и портрет русского писателя Льва Толстого на постерах.
Владельцы секс-шопа сделали лицом своей рекламы Толстого, переработав известный мем, где писатель в нецензурной форме высмеивает желание человека казаться значительнее, чем есть. Тюменцев возмутила подобная реклама в маршрутках, где ездят дети.
«На словам мы Лев толстой, и на деле тоже есть, что показать», — гласил рекламный слоган.
Разгневанные горожане пожаловались в мэрию. После этого специалисты департамента дорожной инфраструктуры и транспорта потребовали от перевозчика убрать из маршруток оскорбительную рекламу.