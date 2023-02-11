Sohu: Россия заставила Запад гадать, каким будет ее следующий шаг на Украине

По словам обозревателей, западная разведка в оцепенении, поскольку не может понять, где развернуты сотни тысяч российских военнослужащих. Время при этом не на стороне ВСУ, поскольку поставки бронетехники запланированы только на весну, а для украинской разведки остается загадкой: на каком участке фронта они понадобятся армии в первую очередь.