Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Sohu: Россия заставила Запад гадать, каким будет ее следующий шаг на Украине

Армия
Sohu: Россия заставила Запад гадать, каким будет ее следующий шаг на Украине

Запад оказался в растерянности: Россия заставляет его гадать, каким будет следующий ход ВС РФ на Украине, считают военные обозреватели китайского издания Sohu.

Перевод китайской публикации представило издание «ПолитРоссия». Хотя Запад и пообещал киевскому режиму танки, российские войска могут нанести крупное поражение ВСУ еще до того, как эта техника доедет до передовой.

«Россия собирается не только удерживать занятые территории, но и расширить зону своего контроля», — прогнозируют в Sohu.

По словам обозревателей, западная разведка в оцепенении, поскольку не может понять, где развернуты сотни тысяч российских военнослужащих. Время при этом не на стороне ВСУ, поскольку поставки бронетехники запланированы только на весну, а для украинской разведки остается загадкой: на каком участке фронта они понадобятся армии в первую очередь.
вс рф спецоперация Украина
Военкоры ФАН
Лучшие в аду