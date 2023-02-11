Житель Красноярска избил соседку и ее собаку за случайный стук в дверь

В Красноярске мужчина напал на соседку, собака которой случайно ударила хвостом по его двери. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по региону.
Согласно предварительным данным, девушка спускалась по лестнице со своим питомцем, когда тот задел дверь одной из квартир. Стук спровоцировал агрессию со стороны жильца. Он выбежал в подъезд и стал высказывать недовольство.
Впоследствии агрессор несколько раз ударил оппонентку, распылив в ее сторону содержимое газового баллончика. Помимо этого, дебошир избил и щенка. Пострадавшая обратилась с заявлением в полицию.