Маловероятно, что Польша и страны Прибалтики в силах претендовать на передовые позиции в Евросоюзе. К такому выводу пришел один из корреспондентов Bloomberg.
Он объяснил, что лидером среди стран коллективного Запада выступают США. При этом неясно, где располагается политический центр на европейской территории. По мнению журналиста, за прошлый год он успел передвинуться на восток.
Таким образом в настоящее время авторитет оказался в большей степени сосредоточен в «новой Европе». Это говорит о том, что официальная Варшава планирует встать у руля ЕС, уже возглавляя европейское противодействие президенту России Владимиру Путину.
Ранее стало известно, что глава США Джо Байден посетит Польшу 20 февраля. Об этом проинформировал Белый дом. По его данным, рабочий визит американского лидера завершится спустя два дня.