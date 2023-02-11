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Трех женщин госпитализировали после опрокидывания маршрутки под Оренбургом

Происшествия
Трех женщин госпитализировали после опрокидывания маршрутки под Оренбургом

Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства аварии в Оренбургской области. В ДТП попала маршрутка, которой управлял 69-летний водитель, рассказали в региональном управлении МВД.

В Новотроицке мужчина допустил наезд на дорожный знак. Неуправляемая маршрутка после этого перевернулась.

Медицинская помощь потребовалась трем женщинам, включая 80-летнюю пенсионерку. Врачи диагностировали ей перелом позвоночника и костей таза. Остальные пассажирки получили травмы головы и ушибы. Женщин отвезли в орскую больницу.
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