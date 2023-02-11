Разгерметизация контура произошла на космическом корабле «Прогресс МС-21»

Роскосмос сообщил о разгерметизации контура грузового космического корабля «Прогресс МС-21». Подробностями произошедшего поделилось ТАСС со ссылкой на государственную корпорацию.
По данным агентства, в настоящее время жизням и здоровью членов экипажа Международной космической станции ничего не угрожает. Температурный режим и давление на борту держатся в пределах нормальных значений.
При этом отмечается, что нештатная ситуация не помешала стыковке «Прогресса МС-22» и МКС. Как следует из заявления Роскосмоса, реализация дальнейшей программы проходит в соответствии с планом.
В госкорпорации добавили, что сейчас специалисты занимаются выяснением причин разгерметизации и установкой деталей случившегося.
В четверг, 9 февраля, Роскосмос опубликовал спутниковые снимки пострадавшей от землетрясений Турции. Мониторинг с орбиты был проведен по запросу МЧС России, подчеркнули в организации.