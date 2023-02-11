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В Новосибирске внедорожник с пьяным водителем вылетел с проезжей части и перевернулся

Происшествия
В Новосибирске внедорожник с пьяным водителем вылетел с проезжей части и перевернулся

Пьяный водитель внедорожника Ford Explorer устроил ДТП возле торгового центра «Континент» в Новосибирске. Об этом сообщает Telegram-канал АСТ-54 Black.

По предварительным данным, автомобилист вылетел за пределы проезжей части, где иномарка перевернулась на левый бок. По пути транспортное средство задело машину такси. Виновник аварии и его пассажиры, также находившиеся в нетрезвом состоянии, с места аварии скрылись.

Информация о пострадавших не поступала. Правоохранители разбираются в обстоятельствах случившегося.
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