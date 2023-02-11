В Новосибирске внедорожник с пьяным водителем вылетел с проезжей части и перевернулся

По предварительным данным, автомобилист вылетел за пределы проезжей части, где иномарка перевернулась на левый бок. По пути транспортное средство задело машину такси. Виновник аварии и его пассажиры, также находившиеся в нетрезвом состоянии, с места аварии скрылись.