В Новосибирске внедорожник с пьяным водителем вылетел с проезжей части и перевернулся

Пьяный водитель внедорожника Ford Explorer устроил ДТП возле торгового центра «Континент» в Новосибирске. Об этом сообщает Telegram-канал АСТ-54 Black.
По предварительным данным, автомобилист вылетел за пределы проезжей части, где иномарка перевернулась на левый бок. По пути транспортное средство задело машину такси. Виновник аварии и его пассажиры, также находившиеся в нетрезвом состоянии, с места аварии скрылись.
Информация о пострадавших не поступала. Правоохранители разбираются в обстоятельствах случившегося.