Услуга «парень напрокат» набирает популярность в Москве перед Днем всех влюбленных

Предприимчивые мужчины в преддверии Дня всех влюбленных предлагают москвичкам услугу «парень напрокат».
За деньги они готовы сходить с незнакомками в кино или кафе, сделать совместные фотографии и даже подраться с их бывшими парнями. При этом девушке придется не только оплатить счет в ресторане, но и доплатить мужчине немного сверху.
Как удалось выяснить журналистам msk.kp.ru, многие парни занимаются таким бизнесом не первый год. Некоторые из них назначают сразу несколько свиданий на вечер, чтобы заработать как можно больше. В качестве бонуса «парни напрокат» готовы бесплатно поцеловать свою спутницу или сводить в ресторан, но за ее счет. Перед праздником найти свободного парня на вечер 14 февраля не так просто. Все «хорошие варианты» давно разобраны, жалуются девушки.