Услуга «парень напрокат» набирает популярность в Москве перед Днем всех влюбленных

Как удалось выяснить журналистам msk.kp.ru, многие парни занимаются таким бизнесом не первый год. Некоторые из них назначают сразу несколько свиданий на вечер, чтобы заработать как можно больше. В качестве бонуса «парни напрокат» готовы бесплатно поцеловать свою спутницу или сводить в ресторан, но за ее счет. Перед праздником найти свободного парня на вечер 14 февраля не так просто. Все «хорошие варианты» давно разобраны, жалуются девушки.