Топ-5 ошибок новичков в тренажерном зале: как не разочароваться в культуризме «с порога»

Зачастую люди приходят в тренажерный зал, не имея четкого представления о том, чего именно они хотят достичь и с какой стороны начать приобщаться к спорту. В результате многие разочаровываются и бросают. В худшем случае дело может обернуться травмами. Мастер конькобежного спорта Данила Бобырь специально для ФАН рассказал о наиболее классических ошибках новичка в спортзале.
Завышенные ожидания
Первой ошибкой можно назвать ожидания человека перед первыми занятиями в фитнес-клубе. Скорее всего, новичок и не подозревает, что без собственной дисциплины и правильной системы тренировочных занятий, эффект будет минимальный.
Начинайте тренировку правильно
Новичок, пришедший в тренажерный зал, и решивший самостоятельно заниматься, скорее всего сразу побежит на беговую дорожку, не понимая баз и основ банальной разминки. Скорее всего, запустит скоростной режим, который ему не подходит. Скорее всего пробудет на нем всего пару минут и слегка пропотев, бегая как ямайский атлет Усейн Болт, решит, что он согрелся и можно приступать к тренировке. Кардио-тренажеры хорошо помогают разогреться и прийти в себя. Как разминка, так и тренировка на кардио-тренажере, должны быть в правильной кондиции и режимах.
Разминайтесь
После кардиотренажера, новичок скорее не станет делать ровным счетом ничего из банальных упражнений разминки и побежит занимать понравившийся ему снаряд. Разминка — это неотъемлемая часть подготовки организма к предстоящей нагрузке. Не размяв мышцы и суставы, риск травмы у новичка практический 100-процентный.
Подберите себе нужный снаряд
Увидев огромное количество тренажеров, новичок скорее всего побежит на более популярные станки и примется за дело, выбирая вес из своих соображений силы. У любого тренажера есть свои техники выполнения. И если новичок не имеет никакого представления о них, будет делать абсолютно все неправильно. Его движения скорее будут похожи на имитацию. В каждом зале есть дежурный тренер, который сможет провести инструктаж и подсказать, как выполнять те или иные упражнения.
Не стройте из себя Геракла
Выбрав один или несколько тренажеров новичок начнет выполнять движения, не понимая какой вес нужен и какое требуется количество повторов. Любой тренер объяснит, почему, когда и сколько нужно навешивать кг, и сколько движений стоит выполнять. Однако если новичок занимается без тренера, скорее всего выполнит все до легкого утомления или же наоборот, пока те или иные мышцы не откажут.
Следите за временем
Количество времени, проведенное в зале. Всему нужна своя дозировка. Как на кардио-тренировках, так и на силовых. Как минимум многие люди ничего не знают об адаптации к нагрузкам и так далее. Чаще думают, что если все на следующий день дико болит, значит позанимался хорошо. Многие усердно наматывают километры на беговой дорожке по часу и больше, потом идут и выполняют в добавок нагрузки с весов в зале. Каждая тренировка, будь то кардио, силовая, табата (высокоинтенсивный интервальный тренинг, цель которого выполнить максимальное количество движений за минимальное время. — Прим. ФАН) кросс-фит и так далее, — индивидуальна, и требует конкретного исполнения. Новичку на первых этапах тренировок, хватит и 1 часа занятий, и от 2-3 занятий в неделю, и в течение месяца или даже больше. Прибегая за этот период к не большим нагрузкам, весам и так далее. По мере адаптации можно будет менять веса. На ранних же этапах, стоит начинать с минимальных нагрузок.
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