Топ-5 ошибок новичков в тренажерном зале: как не разочароваться в культуризме «с порога»

Количество времени, проведенное в зале. Всему нужна своя дозировка. Как на кардио-тренировках, так и на силовых. Как минимум многие люди ничего не знают об адаптации к нагрузкам и так далее. Чаще думают, что если все на следующий день дико болит, значит позанимался хорошо. Многие усердно наматывают километры на беговой дорожке по часу и больше, потом идут и выполняют в добавок нагрузки с весов в зале. Каждая тренировка, будь то кардио, силовая, табата (высокоинтенсивный интервальный тренинг, цель которого выполнить максимальное количество движений за минимальное время. — Прим. ФАН) кросс-фит и так далее, — индивидуальна, и требует конкретного исполнения. Новичку на первых этапах тренировок, хватит и 1 часа занятий, и от 2-3 занятий в неделю, и в течение месяца или даже больше. Прибегая за этот период к не большим нагрузкам, весам и так далее. По мере адаптации можно будет менять веса. На ранних же этапах, стоит начинать с минимальных нагрузок.