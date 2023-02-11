Проблемы с психическим здоровьем Бритни Спирс могут быть серьезнее, чем думают поклонники

Проблемы с психическим здоровьем певицы Бритни Спирс значительно серьезнее, чем полагают поклонники. Об этом сообщил знакомый с исполнительницей источник.
Пользователи соцсетей давно подозревают, что с артисткой что-то не так. Поп-звезда публикует видео со странными танцами, иногда пишет несвязные посты и выкладывает интимные фото. Инсайдер издания Page Six утверждает, что за пределами узкого круга опекунских организаций никто не знает, каков истинный медицинский статус Спирс на самом деле.
«Если бы люди знали настоящий медицинский статус Бритни, я думаю, это раскрыло бы, что ее психические проблемы гораздо серьезнее, чем люди думают», — подчеркнул источник.
При этом инсайдер уверен, что певице не нужно находиться под опекой, вне зависимости от ее психического состояния. По словам источника, есть менее суровые способы справиться с проблемой поп-звезды.