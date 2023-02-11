Проблемы с психическим здоровьем Бритни Спирс могут быть серьезнее, чем думают поклонники

Пользователи соцсетей давно подозревают, что с артисткой что-то не так. Поп-звезда публикует видео со странными танцами, иногда пишет несвязные посты и выкладывает интимные фото. Инсайдер издания Page Six утверждает, что за пределами узкого круга опекунских организаций никто не знает, каков истинный медицинский статус Спирс на самом деле.