Власти ДРК пожертвовали ЦАР медикаменты на сумму более полутора миллиардов франков КФА

Министр здравоохранения и народонаселения Центральноафриканской Республики Пьер Сомсе высоко оценил партнерство с ДРК и поблагодарил власти в Киншасе за оказанный жест. Он отметил, что это поможет компенсировать потери, которые возникли в результате различных инцидентов.