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Власти ДРК пожертвовали ЦАР медикаменты на сумму более полутора миллиардов франков КФА

Весь мир
Власти ДРК пожертвовали ЦАР медикаменты на сумму более полутора миллиардов франков КФА

Банги, 11 февраля. Власти ДРК пожертвовали Центральноафриканской Республике медикаменты на сумму более полутора миллиардов франков КФА.

Конголезский посол в ЦАР Эзрас Камбале Баэква отметил, что главы двух государств приложили много усилий к развитию сотрудничества. По его словам, стороны непрерывно наращивают взаимодействия и поддерживают друг друга.

Министр здравоохранения и народонаселения Центральноафриканской Республики Пьер Сомсе высоко оценил партнерство с ДРК и поблагодарил власти в Киншасе за оказанный жест. Он отметил, что это поможет компенсировать потери, которые возникли в результате различных инцидентов.

Правительство ЦАР активно расширяет дипломатические связи с лидерами региона. Ранее президент государства Фостен-Арканж Туадера встретился с главами Чада и Анголы Махаматом Идрис Деби Итно и Жуаном Лоренсу соответственно.

Переговоры прошли за закрытыми дверями, и их подробности не разглашаются. Политики уже встречались прежде, чтобы обсудить перспективные направления сотрудничества.
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