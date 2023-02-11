Власти ДРК пожертвовали ЦАР медикаменты на сумму более полутора миллиардов франков КФА

Банги, 11 февраля. Власти ДРК пожертвовали Центральноафриканской Республике медикаменты на сумму более полутора миллиардов франков КФА.
Конголезский посол в ЦАР Эзрас Камбале Баэква отметил, что главы двух государств приложили много усилий к развитию сотрудничества. По его словам, стороны непрерывно наращивают взаимодействия и поддерживают друг друга.
Министр здравоохранения и народонаселения Центральноафриканской Республики Пьер Сомсе высоко оценил партнерство с ДРК и поблагодарил власти в Киншасе за оказанный жест. Он отметил, что это поможет компенсировать потери, которые возникли в результате различных инцидентов.
Правительство ЦАР активно расширяет дипломатические связи с лидерами региона. Ранее президент государства Фостен-Арканж Туадера встретился с главами Чада и Анголы Махаматом Идрис Деби Итно и Жуаном Лоренсу соответственно.
Переговоры прошли за закрытыми дверями, и их подробности не разглашаются. Политики уже встречались прежде, чтобы обсудить перспективные направления сотрудничества.