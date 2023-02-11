Пассажирский автобус протаранил общественный туалет на Балканской площади в Петербурге

Автомобилисты уже не раз отмечали, что зимой дорожные условия провоцируют аварии. Граждане констатировали, что коммунальщики не могут быстро и качественно очистить асфальт от льда и снега. Такая ситуация наблюдается после каждого снегопада. Смольный на это не обращает внимания.