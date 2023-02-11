Пассажирский автобус протаранил общественный туалет на Балканской площади в Петербурге

Водитель пассажирского автобуса устроил аварию во Фрунзенском районе Петербурга. По словам пользователей соцсетей, транспортное средство в районе Балканской площади поехало по тротуару и врезалось в павильон общественного туалета.
Напомним, что под началом губернатора Александра Беглова в городе проводилась реформа общественного транспорта. Граждане считают, что она не была проработана должным образом. Новые автобусы ломаются и дымят, а управляют ими бывшие водители маршруток, которые игнорируют ПДД.
Автомобилисты уже не раз отмечали, что зимой дорожные условия провоцируют аварии. Граждане констатировали, что коммунальщики не могут быстро и качественно очистить асфальт от льда и снега. Такая ситуация наблюдается после каждого снегопада. Смольный на это не обращает внимания.