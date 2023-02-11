Reuters: Лула отклонил просьбу Ирана о размещении военных кораблей в Рио под давлением США

Сотрудничество с Ираном было одной из основных линий внешней политики Лулы, направленных на укрепление международного авторитета Бразилии во время его предыдущего президентского срока. Он принимал активное участие в усилиях по заключению ядерной сделки между Ираном и Соединенными Штатами.