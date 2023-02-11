Reuters: Лула отклонил просьбу Ирана о размещении военных кораблей в Рио под давлением США

Бразилиа, 11 февраля. Правительство Бразилии уступило давлению США и отклонило просьбу Ирана о размещении двух военных кораблей в порту Рио-де-Жанейро. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.
Президент Луис Инасиу Лула да Силва отклонил просьбу правительства Ирана о размещении военных кораблей на своей территории накануне встречи с Джо Байденом 10 февраля. Данное решение отражает стремление Лулы восстановить американо-бразильские отношения, которые испортились при его ультраправом предшественнике Жаире Болсонару. Этот шаг был сделан, несмотря на давнюю критику Лулой санкций США против Ирана.
Согласно официальному вестнику, Бразилия предоставила 13 января судам IRIS Makran и IRIS Dena разрешение заходить в порт Рио-де-Жанейро с 23 по 30 января. Однако это решение было отменено, и даты были сдвинуты на период с 26 февраля по 3 марта.
Официальный представитель США сообщил Reuters, что перспектива присутствия иранских военных кораблей в Рио в преддверии поездки в Вашингтон 10 февраля была неприемлема для Соединенных Штатов.
«Об этом было много закулисных разговоров на разных уровнях», — отметил чиновник, добавив, что это хорошая новость, что даты больше не будут совпадать.
По словам представителя МИД Бразилии, утверждение о том, что Вашингтон оказывал давление на Бразилию, было «ошибочным».
Сотрудничество с Ираном было одной из основных линий внешней политики Лулы, направленных на укрепление международного авторитета Бразилии во время его предыдущего президентского срока. Он принимал активное участие в усилиях по заключению ядерной сделки между Ираном и Соединенными Штатами.