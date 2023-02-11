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Женщина и ребенок пострадали в тройном ДТП с трамваем в Москве

Происшествия
Женщина и ребенок пострадали в тройном ДТП с трамваем в Москве

Трамвай, легковушка и грузовой автомобиль стали участниками дорожной аварии в Москве. Пострадали два человека. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел на улице Зои и Александра Космодемьянских. Согласно информации издания, травмы получили женщина и ребенок. Сведения об их состоянии не поступали. Медики оказывают пациентам необходимую помощь.

На месте работают сотрудники экстренных служб. Правоохранители проводят комплекс мероприятий, направленный на выяснение обстоятельств и причин случившегося.
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