Она пристыдила Бербок за то, что ФРГ выступала в поддержку режима украинского лидера Владимира Зеленского, уничтожившего народ Донбасса. При этом Захарова не стала исключать, что глава МИД Германии в очередной раз лицемерит в своих словах.