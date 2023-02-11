Представитель МИД РФ Мария Захарова потребовала от министра иностранных дел Германии Анналены Бербок не содействовать обострению конфликта на Украине. Она оставила соответствующую запись в личном Telegram-канале.
Таким образом дипломат отреагировала на оправдательное интервью немецкого политика для Der Tagesspiegel. В нем Бербок объяснила свое заявление о «войне против России» популярной пословицей про ошибки.
«Послушайте, Анналена, если Вы полагаете, что все имеют право на ошибки, потому что это часть человеческой жизни, так перестаньте заниматься эскалацией кризиса, которая ведет к убийствам людей из западного оружия», — подчеркнула Захарова.
Она пристыдила Бербок за то, что ФРГ выступала в поддержку режима украинского лидера Владимира Зеленского, уничтожившего народ Донбасса. При этом Захарова не стала исключать, что глава МИД Германии в очередной раз лицемерит в своих словах.