Настасья Самбурская отказывается публиковать фото с бойфрендом в соцсетях

Звезда сериала «Универ. Новая общага» Настасья Самбурская объяснила, почему на ее страницах в соцсетях нет фото с бойфрендом. Актриса отказывается выкладывать снимки с возлюбленным.
Знаменитость опубликовала в соцсетях видео, на котором она общается с журналистами. По словам Самбурской, ей задали вопрос, почему на ее странице нет фото с парнем.
«А мне кажется, лучше вообще не выкладывать. Потому что выкладываешь, потом поругалась, рассталась, а потом все говорят: «А где он? А куда дела?»» — ответила актриса.
Звезда кино и сериалов предпочитает не распространяться о личной жизни. Известно, что в 2016 году она встречалась с белорусским певцом Александром Ивановым, более известным как IVAN.
В 2017 году знаменитость вышла замуж за актера Кирилла Дыцевича, с которым начала встречаться за несколько месяцев до свадьбы. Брак продлился всего два месяца. По словам Самбурской, бывший муж постоянно приносил домой алкоголь и поднимал на нее руку.
Ранее актриса призналась, что готова стать матерью. Однако рожать знаменитость собирается только от надежного мужчины, с которым построит семью.