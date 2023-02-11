Настасья Самбурская отказывается публиковать фото с бойфрендом в соцсетях

В 2017 году знаменитость вышла замуж за актера Кирилла Дыцевича, с которым начала встречаться за несколько месяцев до свадьбы. Брак продлился всего два месяца. По словам Самбурской, бывший муж постоянно приносил домой алкоголь и поднимал на нее руку.