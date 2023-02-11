Эрдоган сравнил февральские землетрясения в Турции с трагедией 1999 года в Мраморном море

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган сравнил два землетрясения, произошедшие 6 февраля, с подземными толчками 1999 года в районе Мраморного моря. По словам главы государства, произошедшее в начале недели стихийное бедствие оказалось в три раза мощнее.