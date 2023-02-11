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Эрдоган сравнил февральские землетрясения в Турции с трагедией 1999 года в Мраморном море

Политика
Эрдоган сравнил февральские землетрясения в Турции с трагедией 1999 года в Мраморном море

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган сравнил два землетрясения, произошедшие 6 февраля, с подземными толчками 1999 года в районе Мраморного моря. По словам главы государства, произошедшее в начале недели стихийное бедствие оказалось в три раза мощнее.

В субботу, 11февраля, политик прибыл в пострадавший от землетрясения город Диярбакыр. Эрдоган оценил последствия «катастрофы века» и заявил, что разрушения зафиксированы даже на расстоянии 500 километров от эпицентра.

«Землетрясения, произошедшие 6 февраля, в три раза мощнее запомнившихся всей стране катастрофы 1999 года. Разрушений также в три раза больше», — цитировали президента РИА Новости.

В понедельник утром на юго-востоке Турции произошли два землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. В настоящее время количество жертв достигло 21 043 человек, сообщил Эрдоган.
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