Эрдоган сравнил февральские землетрясения в Турции с трагедией 1999 года в Мраморном море

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган сравнил два землетрясения, произошедшие 6 февраля, с подземными толчками 1999 года в районе Мраморного моря. По словам главы государства, произошедшее в начале недели стихийное бедствие оказалось в три раза мощнее.
В субботу, 11февраля, политик прибыл в пострадавший от землетрясения город Диярбакыр. Эрдоган оценил последствия «катастрофы века» и заявил, что разрушения зафиксированы даже на расстоянии 500 километров от эпицентра.
«Землетрясения, произошедшие 6 февраля, в три раза мощнее запомнившихся всей стране катастрофы 1999 года. Разрушений также в три раза больше», — цитировали президента РИА Новости.
В понедельник утром на юго-востоке Турции произошли два землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. В настоящее время количество жертв достигло 21 043 человек, сообщил Эрдоган.