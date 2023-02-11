Kyodo: китайские власти намерены расширить ядерный арсенал до 900 боеголовок к 2035 году

Правительство Китая планирует увеличить ядерный арсенал страны, доведя количество боеголовок до 900 штук к 2035 году. Соответствующую информацию предоставило японское информационное агентство Kyodo, сославшись на источники.
Согласно публикации, китайский лидер Си Цзиньпин уже одобрил план по наращиванию ядерного потенциала государства. При этом проект был разработан Народно-освободительной армией КНР.
По информации источников, данное решение связано с резким ухудшением отношений между Пекином и Вашингтоном. Еще одной причиной могла послужить напряженная ситуация вокруг Тайваня.
Ожидается, что инициатива будет реализована в два этапа. К 2027 году власти страны намерены довести количество ядерных боеголовок до 550, приурочив это событие к сотой годовщине с момента основания Вооруженных сил Китая. После этого, в течение восьми лет, в стране должно появиться еще 350 ракет.
Ранее министерство торговли США внесло шесть китайских компаний в «черный список». В ведомстве уверены, что попавшие под санкции предприятия способствуют развитию аэрокосмической отрасли Поднебесной.