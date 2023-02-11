Kyodo: китайские власти намерены расширить ядерный арсенал до 900 боеголовок к 2035 году

Ожидается, что инициатива будет реализована в два этапа. К 2027 году власти страны намерены довести количество ядерных боеголовок до 550, приурочив это событие к сотой годовщине с момента основания Вооруженных сил Китая. После этого, в течение восьми лет, в стране должно появиться еще 350 ракет.